Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 ноября массированно атаковали Нижегородскую область. Губернатор Глеб Никитин заявил об уничтожении «более сотни дронов». По его словам, согласно предварительным данным, никто не пострадал, однако «значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе». Власти продолжают оценивать «ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу». Никитин предупредил об отключении электричества, а также ограничении подачи горячей воды и отопления в жилые дома во время восстановительных работ.

Под удар ВСУ попал нефтеперерабатывающий завод завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина. Об этом пишут Astra и украинский мониторинговый канал Supernova+ со ссылкой на очевидцев. На кадрах местных жителей виден сильный пожар и несколько столбов черного дыма. По предварительным данным, горят установки АВТ-5 и АВТ-6. Также сообщается о нефтяном дожде.

В 2026 году НОРСИ, способный перерабатывать 17 млн тонн нефти в год, останавливался после украинских атак уже пять раз: 26 августа, 2 июля, 24 июня, 20 мая, 5 апреля. Предприятие производит порядка 5 ‌млн тонн автобензина, более 5 млн тонн дизельного топлива, ​свыше 2 млн тонн мазута и около ‌0,5 млн тонн дорожного битума. Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заявлял, что восстановление работы поврежденных дронами НПЗ занимает «две-три недели».

Это уже как минимум третий российский нефтезавод, атакованный за последние три дня. 30 октября ВСУ поразили в Самарской области Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» мощностью 8,3 млн тонн в год. На следующий день под удар попал «Башнефть-Новойл» мощностью 7,3 млн тонн в Уфе, выпускающий высококачественные бензины класса «Евро-6», дизтопливо, авиакеросин и промышленные масла. При этом местные жители в чатах утверждали, что в городе было атаковано сразу два предприятия, включая «Башнефть-УНПЗ» мощностью около 6,6 млн тонн в год. (themoscowtimes.com)