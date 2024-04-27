Украина осуществила массированную атаку по энергетическим и военным объектам Краснодарского края. По утверждению Минобороны России, ночью силы противовоздушной обороны сбили над регионом 66 беспилотников самолетного типа.

Под удар вновь попал Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Возник пожар. Глава Славянского района Роман Синяговский уточнил, что в результате была повреждена ректификационная колонна, резервуарный парк остался целым. Пострадавших нет.

По данным краевого МЧС, дрон попал в сепарационную установку, произошло возгорание на площади 5 м², которое уже ликвидировали.

В результате повреждений НПЗ частично прекратил работу, сообщил «Интерфаксу» директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. По его словам, завод атаковали 10 беспилотников: в том числе они попали в установки по переработке нефти. В настоящее время на территории НПЗ собирают обломки, работают правоохранительные органы. «Возможно наличие скрытых повреждений. Говорить об оценке ущерба еще преждевременно», — добавил Труднев.

До этого Славянский НПЗ, который входит в топ-5 крупнейших компаний края по нефтепереработке с мощностью 5,2 млн тонн в год, попадал под удар 17 марта. Загорелась производственная площадка, один человек скончался от сердечного приступа.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на субботу налету дронов также подверглись Северский и Кущевский район. «Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — написал он.

Очевидцы рассказали Astra, что в Северском районе был атакован Ильский НПЗ: на территорию завода упал дрон, возник пожар. Также под удар попал военный аэродром в станице Кущевская, сообщили источники телеграм-канала в экстренных службах. В результате пострадали самолеты — их количество и степень повреждений устанавливается.