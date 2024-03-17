В ночь на воскресенье, 17 марта, на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ возник пожар в результате атаки дронов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на информацию от местных жителей.

«Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар», — написал канал.

По данным «Базы» есть как минимум один пострадавший — работник завода, на территории завода начался пожар. На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы.

Канал Осторожно, новости уточняет, что, по словам местных жителей, завод атаковала группа беспилотников — более пяти дронов — часть которых долетела до производства. Вероятно, этим заводом является местный НПЗ.