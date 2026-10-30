Азербайджанский дзюдоист Ислам Рагимов (66 кг) завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы (U-23), стартовавшего сегодня в итальянском Неаполе.

Как сообщает İdman.Biz, Рагимов одержал победы во всех схватках и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Ранее в полуфинале азербайджанский спортсмен одолел представителя Украины армянского происхождения Гагика Мартиросяна, заработав четыре оценки юко. Для Рагимова это был второй в карьере выход в финал континентального первенства среди дзюдоистов до 23 лет.

В первый соревновательный день на татами вышли шесть представителей Азербайджана.

Мурад Мурадлы (60 кг) добрался до полуфинала, однако потерпел поражение, после чего уступил и в схватке за бронзовую медаль, заняв пятое место.

Аналогичный результат показал Абиль Юсубов (73 кг). Азербайджанский дзюдоист выиграл утешительный поединок и получил возможность побороться за третье место, однако в решающей встрече за бронзу также потерпел неудачу.

Низами Имранов (66 кг) проиграл в четвертьфинале, а затем уступил и в утешительном блоке, завершив выступление без медали.

Бабарагим Мирзоев (60 кг) и Мехти Джафаров (73 кг) также выбыли из борьбы за награды.

Отметим, что всего на молодежном чемпионате Европы Азербайджан представляют восемь дзюдоистов. Турнир завершится 31 октября.