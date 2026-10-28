Российские силовики начали аргументировать в суде аресты подследственных тем, что они использовали VPN-сервисы или исчезающие сообщения, рассказала «Фонтанке» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Со слов Меркачевой, обычно обвинение при заключении фигуранта дела под стражу руководствовалось тремя соображениями: тяжести преступления, риском побега обвиняемого или опасениями, что он может влиять на процесс. Теперь же сюда добавились использование VPN и исчезающей переписки, поскольку их российские силовики и суды расценивают как «методы конспирации», якобы свидетельствующие об угрозе подследственного для общества.

Формально использование VPN не является в России ни уголовным, ни административным правонарушением. При этом, согласно принятым в Госдуме в июне 2025 года поправкам, в стране запретили рекламу сервисов по обходу блокировок и начали трактовать использование VPN как отягчающее обстоятельство по новой статье КоАП 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов»).

Законодательные изменения вступили в силу 1 сентября 2025 года. Той же осенью власти привлекли по новой статье первого фигуранта, им стал 20-летний житель Свердловской области Сергей Глухих. Впоследствии суд приговорил его к штрафу в 3000 рублей за поиск «заведомо экстремистской» информации про воюющие в составе украинских сил подразделения.

При этом сервисы VPN по мере ужесточения блокировок интернета и мессенджеров в России становятся все более популярными среди граждан. Согласно опросу MAR CONSULT за июнь 2026 года, 52% респондентов назвали себя регулярными пользователями VPN и только 15% заявили, что никогда не использовали такие приложения.

Параллельно власти России продолжают осложнять работу VPN в стране, в том числе с использованием ИИ-технологий. Провластные спикеры высказываются об опасности сервисов по обходу блокировок. Глава президентского СПЧ Валерий Фадеев минувшей весной заявлял, что в их использовании «есть что-то противоестественное», и каждый, кто к ним прибегает, получает «точку зрения врага».