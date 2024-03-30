Правительство Армении считает, что Азербайджан ищет повод для начала новой широкомасштабной войны и для этого может использовать ситуацию вокруг четырех сел, которые перешли под контроль Еревана в результате военных действий в 1990-х годах. Об этом в Арташате на встрече со своими однопартийцами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы никогда на претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе. И наша политическая позиция следующая: мы не претендуем на территории вне международно признанных границ нашей страны, в том числе на эти села, о которых говорит Азербайджан», — сказал он.