Под конец уходящего года, ознаменовавшегося славной победой Азербайджана и долгожданным восстановлением территориальной целостности страны, о себе решил напомнить третий президент Армении Серж Саргсян. Тот, самый который стоял у истоков сепаратистского движения и подрыва территориальной целостности Азербайджана, чьи руки обагрены кровью убитых мирных азербайджанцев.

Так, Саргсян заявил журналистам, что встречался с главарем карабахской хунты Самвелом Шахраманяном. «Думаю, Шахраманян найдет решение, которое принесет пользу нашему народу, не опозорит его навеки и исключит вероятность того, что какой-то человек, пусть даже президент, мог бы единоличным решением распустить республику. Таких прецедентов не было и быть не может», — заявил Саргсян журналистам, оставаясь верным своей привычке нести чушь.

Шахраманян подписал бумагу о самороспуске карабахской хунты, а по приезду в Армению стал отказываться от этого. Это очень по-армянски, и никто не осуждает за это Шахраманяна, зато оживленно обсуждают, что подписанная им бумажка не имеет юридической силы. Армянские реваншисты упоительно верят в то, что отказ Шахраманяна от своей подписи в корне изменит ситуацию в регионе в пользу карабахских сепаратистов. Кто же в мире признал самопровозглашенную хунту, что Саргсян надеется, что Шахраманян найдет «полезное решение»?

Еще в августе 2011 года Саргсян выступил с обращением к молодежи, заявив о том, что его поколение «завоевало» Карабах, а будущие поколения должны «завоевать Арарат», признав, что Армения оккупировала азербайджанские земли и имеет территориальные претензии к Турции. Уверовав в свои же слова, через четыре года Саргсян заявил о том, что «когда он говорит Армения, то подразумевает, что Карабах является ее неотъемлемой частью». А сейчас он, не смирившись с поражением, готов вновь принести в жертву армянский народ, не допустив примирения и диалога с Азербайджаном. Ведь если сепаратистские структуры продолжат деятельность на территории Армении, то это даст Азербайджану повод начать новую войну, ответственность за которую ляжет на Шахраманяна и его сторонников.

Судя по всему, Саргсян жаждет новой войны, в которой по его разумению должна победить Армения. К примеру, комментируя требование Баку включить в мирный договор положение об исключении реванша, Саргсян отметил, что уже много лет занимается шахматами и «не видит ничего плохого в реванше».

«То, что произошло — реванш для Азербайджана? Если да, то почему им можно, а нам — нет? Неужели мы дошли до того, что им все можно, а нам ничего», — отметил Саргсян.

Возомнив себя выдающимся гроссмейстером Саргсян забывает о том, что его склонность к шахматным партиям не помогла ему удержать власть в 2018 году. Не удалась задуманная рокировка, хотя он менял для этого даже Конституцию. А сейчас все его попытки строить из себя выдающегося шахматиста, скрупулёзно обдумывающего свои дальнейшие ходы тщетны и смешны.

Жизнь давно поставила Саргсяну шах и мат. Сейчас он пожинает плоды своей вопиющей недальновидности, кричащего авантюризма и непомерной глупости. Загнав армянский народ в пропасть горького поражения и затяжного социально-экономического кризиса, он все еще смеет рассуждать о реванше. Трезвомыслящий политик, к коим не относится Саргсян, прекрасно понимает, что попытки реванша со стороны Армении могут привести к исчезновению этой страны с политической карты мира. Вся политическая деятельность Саргсяна свидетельствует о том, что ему глубоко наплевать на интересы армянского народа. Годы правления Саргсяна в Армении запомнились как времена террора, арестов, преследований и масштабной коррупции. Пусть лучше горе-шахматист говорит об этом, а не мечтает о реванше…