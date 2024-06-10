Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов стал чемпионом Франции.

Как сообщает Федерация шахмат Азербайджана, первенство с участием 8 команд состояло из 7 туров.

В итоге Chartres Echecs, за которую выступает азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, опередила всех соперников с 30 очками.

Гроссмейстер, приняв участие в 6 партиях, победил в двух и согласился на ничью в четырех. Капитаном команды был другой азербайджанский шахматист Намиг Гулиев.

Команда Bischwiller с 29 очками заняла второе место, а Asnieres le Grand Echiquer с 27 очками – третье.