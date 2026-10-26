Французская дипломатия оказалась в положении, которое ещё несколько лет назад трудно было представить: страна, традиционно претендовавшая на роль одного из ведущих политических центров Европы и главного западного игрока в значительной части Африки, не может стабилизировать отношения даже с государством, с которым её связывают тесные экономические, исторические и человеческие контакты. Теперь очередным инструментом давления на Париж становятся удобрения, от поставок которых зависит работа французских аграриев.

Как передает Reuters, алжирские производители получили указание приостановить экспорт карбамида во Францию. По данным представителей отрасли и дипломатов, потенциальные ограничения могут затронуть около 30% французского импорта этого удобрения. При этом алжирские власти официально не объявляли о запрете, а французский МИД заявил, что не получал соответствующего уведомления. Поэтому говорить о полном прекращении поставок пока преждевременно. Тем не менее сам факт появления подобных сообщений свидетельствует о том, насколько далеко зашёл дипломатический конфликт.

Причины нынешнего обострения следует искать в решении французского президента Эмманюэля Макрона, принятом летом 2024 года, когда Франция поддержала план автономии Западной Сахары под суверенитетом Марокко. Для Алжира, выступающего за самоопределение населения спорной территории и поддерживающего фронт «Полисарио», этот шаг стал принципиальным внешнеполитическим вызовом. Париж укрепил позиции в отношениях с Рабатом, но одновременно резко осложнил диалог с Алжиром, недооценив последствия своего выбора.

В дипломатии решения редко существуют изолированно от общего контекста. Поддержка Марокко могла принести Франции определённые политические дивиденды, однако она же стала катализатором кризиса с другим важным государством Северной Африки. Проблема Макрона заключается не в самом праве Франции самостоятельно определять внешнеполитический курс, а в том, что Париж не смог предотвратить превращение разногласий по Западной Сахаре в затяжное противостояние, затронувшее торговлю и дипломатические контакты.

Экономические последствия уже измеримы. Согласно данным французской таможенной статистики, приведённым Reuters, французский экспорт в Алжир в 2025 году сократился примерно на 12%, до 4,2 млрд евро, а импорт из Алжира, состоящий преимущественно из нефти и газа, упал на 18%, до 5,1 млрд евро. В 2026 году негативная динамика продолжилась. При этом взаимная зависимость сторон никуда не исчезла: Франция заинтересована в сохранении экономических связей, а Алжир нуждается в доступе к европейским рынкам и технологиям.

Именно поэтому возможное прекращение поставок карбамида имеет значение, выходящее за пределы аграрного рынка. Азотные удобрения непосредственно влияют на себестоимость сельскохозяйственного производства, а Франция остаётся крупнейшим сельскохозяйственным производителем Европейского союза. Если импортёрам придётся срочно искать замену алжирской продукции, это может увеличить расходы на закупки и логистику. Даже при отсутствии физического дефицита переход на альтернативных поставщиков способен обойтись дороже.

Разумеется, говорить о неизбежном параличе французского сельского хозяйства оснований нет. На мировом рынке существуют другие производители удобрений, а конечные последствия будут зависеть от продолжительности ограничений, цен и доступности свободных объёмов. Но Алжиру необязательно наносить Франции катастрофический экономический ущерб. Достаточно создать дополнительные издержки в чувствительной отрасли, чтобы усилить давление на правительство, уже сталкивающееся с внутренними политическими и социальными проблемами.

Французские фермеры неоднократно выходили на протесты из-за роста производственных затрат, регулирования и условий конкуренции. Поэтому возможное удорожание удобрений способно стать дополнительным раздражителем в отношениях между аграрным сектором и властями. Для Макрона, чьи политические возможности на заключительном этапе президентского срока серьёзно ограничены внутренним кризисом, подобные осложнения особенно нежелательны.

Алжир, в свою очередь, может рассчитывать, что давление приобретёт особую чувствительность накануне президентских выборов во Франции в 2027 году. Аналитик британского Королевского объединённого института оборонных исследований Джалель Харшауи, которого цитирует Reuters, допускает, что ужесточение позиции Алжира может быть связано с желанием заранее ограничить пространство для манёвра будущего французского руководства. Однако это аналитическая оценка, а не подтверждённое объяснение действий алжирских властей.

В любом случае Париж сталкивается с неприятной перспективой: кризис может перейти в следующий президентский цикл и осложнить отношения Франции с Алжиром уже после ухода Макрона. Президент, который стремился обновить французскую дипломатию и укрепить международные позиции страны, рискует оставить преемнику сразу несколько затяжных внешнеполитических проблем.

Алжирский кризис вписывается в более широкую картину ослабления французского влияния в Африке. При Макроне Париж столкнулся с прекращением прежних форм военного сотрудничества и выводом французских сил из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Затем сокращение военного присутствия затронуло Чад и Сенегал, а Кот-д’Ивуар объявил о переходе французской военной базы под национальный контроль. Причины этих процессов различались, однако общий результат очевиден: прежняя модель французского доминирования в значительной части Западной и Центральной Африки больше не работает.

Париж объясняет происходящее необходимостью перестраивать отношения с африканскими государствами и переходить к более равноправному партнёрству. В определённой степени это действительно отражает изменения международной среды: африканские страны стремятся диверсифицировать внешние связи и расширять сотрудничество с Россией, Китаем, Турцией, Индией и государствами Персидского залива. Но для Франции проблема заключается в том, что перестройка во многих случаях происходила не по её инициативе, а под давлением решений бывших партнёров.

Именно здесь проявляется главное противоречие внешней политики Макрона. Франция сохраняет значительные дипломатические, экономические и военные ресурсы, однако её прежнее преимущество — сочетание исторических связей, военного присутствия и политического влияния — заметно ослабло. Париж всё чаще вынужден приспосабливаться к новой расстановке сил, которую уже не способен единолично определять.

Показательно, что подобные трудности возникли не только в Африке, но и на Южном Кавказе, где отношения Франции с Азербайджаном при Макроне пережили глубокое ухудшение. После восстановления Азербайджаном контроля над Карабахом в сентябре 2023 года Париж усилил поддержку Армении, в том числе в военно-технической сфере. В июне 2024 года Франция подтвердила контракт на поставку Еревану самоходных артиллерийских установок CAESAR. Париж объяснял сотрудничество правом Армении укреплять собственную обороноспособность, тогда как в Баку эти шаги воспринимали как фактор, способный осложнить мирный процесс и повлиять на региональный баланс.

Разногласия быстро вышли за рамки спора о военно-техническом сотрудничестве. Франция и Азербайджан обменивались взаимными обвинениями, дипломатические отношения достигли одного из наиболее напряжённых периодов за всю историю двусторонних контактов, а Макрон не приехал на климатическую конференцию COP29, проходившую в Баку в ноябре 2024 года. Для Парижа, стремившегося позиционировать себя как одного из лидеров международной климатической дипломатии, отсутствие президента на столь значимом мероприятии стало символическим свидетельством глубины кризиса.

Азербайджанский пример важен ещё и потому, что показывает пределы возможностей Франции влиять на процессы в регионе, где её политические предпочтения не совпадают с интересами ключевых участников. Париж вправе поддерживать Армению и критиковать действия Баку, однако наличие дипломатических и военных ресурсов не гарантирует ему возможности диктовать условия другим государствам. Когда внешнеполитические амбиции сталкиваются с самостоятельностью региональных игроков, Франции приходится считаться с последствиями собственных решений.

Вместе с тем отношения Баку и Парижа нельзя сводить исключительно к противостоянию. В январе 2025 года стороны возобновили дипломатический диалог, а 2 октября того же года Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Французский президент приветствовал прогресс в нормализации отношений Азербайджана и Армении и продвижении мирной повестки. Встреча обозначила стремление сторон восстановить контакты, хотя сама по себе не означала окончательного урегулирования всех разногласий.

В 2026 году появились дополнительные признаки осторожного движения к нормализации. В частности, в сентябре Азербайджан помиловал французского гражданина Мартина Райана, ранее осуждённого по делу о шпионаже. Аналитики связывали этот шаг с возможностью дальнейшего улучшения двусторонних отношений, хотя сохраняющиеся разногласия показывают, что путь к полноценному восстановлению доверия остаётся непростым.

Эта история не менее показательна, чем кризис с Алжиром. Парижу пришлось возвращаться к дипломатическому диалогу с Баку после периода резкого обострения, поскольку длительное противостояние не обеспечивало достижения поставленных целей. При этом нормализация отношений с Азербайджаном не равнозначна признанию ошибочности всех французских решений. Скорее, она демонстрирует необходимость учитывать интересы другой стороны и признавать, что дипломатическое давление не всегда приносит ожидаемый результат.

Сходство между алжирским и азербайджанским направлениями заключается не в идентичности конфликтов, а в ограниченности возможностей Парижа управлять их последствиями. В Алжире центральным вопросом стала Западная Сахара, на Южном Кавказе — карабахское урегулирование и французская поддержка Армении. В обоих случаях политические решения Парижа сопровождались серьёзным ухудшением отношений с государствами, имеющими собственные региональные интересы и возможности отстаивать их.

При этом важно не преувеличивать масштабы французского отступления. Франция не утратила статус крупной европейской державы, сохраняет влияние в ЕС, располагает ядерным оружием, постоянным местом в Совете Безопасности ООН и развитой сетью международных связей. Но всё заметнее становится разрыв между этими ресурсами и способностью превращать их в конкретные внешнеполитические результаты. Страна может обладать значительными возможностями, но терять влияние там, где её решения не находят поддержки или вызывают ответное сопротивление.

Ситуацию осложняет и внутренний кризис самой Франции. Ослабление парламентских позиций Макрона, бюджетные трудности, социальное недовольство и приближение президентских выборов сокращают пространство для проведения последовательной внешней политики. Международные партнёры учитывают не только заявления Парижа, но и устойчивость его правительства, способность финансировать международные обязательства и вероятность изменения курса после выборов 2027 года.

В результате внешнеполитические неудачи приобретают дополнительное значение: они становятся свидетельством не только ошибок дипломатии, но и общего ослабления политической манёвренности французского руководства. Если в прежние годы Париж мог рассчитывать на исторический авторитет и институциональные преимущества, то теперь ему всё чаще приходится доказывать практическую ценность своего участия в международных процессах.

Для Алжира нынешнее обострение — возможность повысить цену французской позиции по Западной Сахаре и продемонстрировать готовность использовать экономические инструменты для защиты собственных интересов. Однако и алжирская стратегия не лишена рисков: сокращение торговли наносит ущерб компаниям обеих стран, а продолжительная конфронтация может осложнить отношения Алжира с европейскими партнёрами. Франция остаётся важным рынком, а европейское направление имеет для алжирской экономики стратегическое значение. Поэтому эффективность давления будет зависеть от того, удастся ли превратить его в конкретный политический результат, не вызвав чрезмерных потерь для самого Алжира.

Европейский фактор также нельзя игнорировать. Французский МИД уже поднимал вопрос торговых ограничений на уровне ЕС, поскольку общая торговая политика относится к компетенции европейских институтов. Для Парижа это возможность привлечь Брюссель, но одновременно признание того, что двусторонних инструментов может оказаться недостаточно. Если кризис расширится, он способен превратиться в проблему отношений между Алжиром и Евросоюзом, последствия которой будут значительно шире спора о поставках удобрений.

Таким образом, главный вопрос заключается не в том, сможет ли Франция найти замену алжирскому карбамиду или восстановить контакты с Азербайджаном. Гораздо важнее, удастся ли Парижу остановить дальнейшее сокращение политического влияния и выработать внешнеполитический курс, который будет учитывать изменившийся баланс сил. Замещение поставок способно смягчить экономический ущерб, а дипломатические переговоры — восстановить часть утраченного доверия. Но ни одна из этих мер сама по себе не вернёт Франции прежнее положение.

Президентство Макрона начиналось с амбиции обновить отношения Франции с Африкой, преодолеть наследие колониализма и сформировать более гибкую внешнюю политику. Однако на практике Париж столкнулся с утратой военных позиций в Сахеле, кризисом отношений с Алжиром и резким обострением отношений с Азербайджаном. Эти события различаются по причинам и последствиям, но вместе они ставят под сомнение эффективность курса, который должен был укрепить международные позиции Франции.

Речь не об окончательном крахе страны как международного игрока, а о кризисе прежней модели влияния. Франция по-прежнему располагает серьёзными ресурсами, однако уже не может рассчитывать, что её исторический статус автоматически обеспечит поддержку партнёров или позволит без существенных последствий проводить решения, затрагивающие их национальные интересы.

Алжирский конфликт может стать одним из наиболее наглядных свидетельств этого противоречия. Если ограничения на поставки удобрений будут реализованы, они создадут дополнительные трудности для французского аграрного сектора. Если стороны найдут компромисс, непосредственный экономический ущерб окажется ограниченным. Но в любом случае Парижу придётся учитывать уже проявившуюся тенденцию: международное влияние определяется не только ресурсами и амбициями государства, но и его способностью убеждать партнёров, договариваться с ними и управлять последствиями собственных решений.

Для Макрона это становится вопросом политического наследия. Его президентство может запомниться не столько попыткой вернуть Франции роль ведущей мировой державы, сколько чередой кризисов, обнаживших пределы французского влияния. От Сахеля до Южного Кавказа Париж столкнулся с государствами, которые больше не готовы автоматически следовать его предпочтениям. И если французская дипломатия не извлечёт из этого уроков, нынешние неудачи рискуют стать не завершением отдельного политического цикла, а началом более продолжительного ослабления позиций страны на международной арене.

Автор

Заур Нурмамедов