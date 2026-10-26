Заявление министра науки, исследований и технологий Ирана Хоссейна Симаи-Саррафа относительно вопросов образования в Азербайджане вызывает удивление и сожаление.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении Министерства науки и образования Азербайджана.

В ведомстве считают данное заявление совершенно неуместным, называя его попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана:

«Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела нашей страны, включая политику в области образования, и подобные попытки решительно пресекаются. Мы бы рекомендовали иранским чиновникам заниматься проблемами своей страны, а не лезть во внутренние дела других государств».

В заявлении также говорится, что в Иране нет ни одной школы, где обучение велось бы на азербайджанском языке:

«В высших учебных заведениях страны также отсутствует обучение на азербайджанском языке, несмотря на то, что около 40 млн жителей Ирана составляют этнические азербайджанцы. Десятилетиями они остаются лишены права получать образование на родном языке. Было бы лучше, если бы министр науки, исследований и технологий и другие официальные лица Ирана приняли меры по устранению этой многолетней несправедливости, вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана».