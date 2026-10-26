Всемирный форум по межкультурному диалогу – это вклад в более широкий межкультурный и межцивилизационный диалог.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на специальной сессии на тему «Язык мира и борьба с дезинформацией» в рамках «Бакинской платформы диалога культуры и медиа».

Он отметил, что диалог между культурами и цивилизациями необходим как никогда. Однако мы не должны говорить только о межцивилизационном диалоге. Есть необходимость в диалоге и внутри самих цивилизаций. С этой точки зрения Всемирный форум по межкультурному диалогу сыграет роль очередной платформы для более широких дискуссий.