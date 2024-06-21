Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне.

Об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

«Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией находятся на самом высоком уровне. Общая культура, история и взаимное уважение внесли свой вклад в их развитие», — сказал он.

Гаджиев отметил, что подобное удалось благодаря уровню взаимопонимания между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным.

«Расширяется межрегиональное сотрудничество. Азербайджан поддерживает отношения с более 70 субъектами Российской Федерации», — сказал он.