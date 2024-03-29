На данный момент Азербайджан и Армения близки к миру, как никогда прежде, но к сожалению, есть проводники политики, мешающей этому.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

По словам Гаджиева, до достижения этой ситуации Азербайджан пришлось воспользоваться своим правом на самооборону и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии со статьей 51 Устава ООН: «Азербайджан действительно был в каком-то смысле обязан это сделать, потому что мы столкнулись с двойными стандартами и с оправданием политики внешней военной агрессии и оккупации, а также поощрением сепаратизма. Опять же, как для любой страны, для Азербайджана это также было неприемлемо».

«Мы обеспечили мир и безопасность. Сейчас две страны близки к миру, как никогда прежде. Последние полгода на армяно-азербайджанской границе являются одними из самых спокойных периодов в истории двух стран», — подчеркнул помощник президента.

«Мы [Азербайджан и Армения] хорошо продвигаемся в том, что касается мирного договора. Но подход Азербайджана заключается в том, что мир лежит между Азербайджаном и Арменией, потому что этот регион принадлежит нам. Он ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, мир в регионе Южного Кавказа должен быть обеспечен между двумя странами»,- сказал он.

По мнению Гаджиева, Баку и Ереван должны перевернуть страницу конфронтации и двигаться вперед, а также укрепить ответственность за мирный договор: «Возможно, это будет длительный процесс».

Видение Азербайджана заключается в том, чтобы превратить Южный Кавказ в регион мира и сотрудничества, подчеркнул Х.Гаджиев.

«Мы подготовили текст мирного договора, несмотря на то, что были объектом военной оккупации, и мы также сформулировали 5 основополагающих принципов мира. Мы видим, что продвигаемся вперед, но, к сожалению, есть те, которые проводят определенную политику, негативно влияющую на региональное сотрудничество и мирную повестку дня», — сказал Х.Гаджиев.

Например, есть страны, такие как Франция, которые, с одной стороны, милитаризируют Армению, с другой стороны, говорят о мире. Очевидно, это не может быть полезным для мирного процесса, потому что эти страны перестают быть беспристрастной стороной.