Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.

Об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал в интервью телеканалу TRT World.

По его словам, неформальная беседа президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге была оценена азербайджанской стороной как плодотворное и конструктивное взаимодействие по продвижению мирной повестки между двумя странами.

«Мы не видим дальнейших серьезных препятствий для завершения мирного договора между двумя странами. Немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку между Арменией и Азербайджаном все еще необходимы дальнейшие переговоры для завершения процесса», — подчеркнул Х.Гаджиев.