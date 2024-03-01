Мир касается Баку и Еревана, он не связан с Парижем, Брюсселем или другими местами. Мирный договор должны подписать две страны (Азербайджан и Армения – ред.).

Как передает #, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе выступления на панели «Мир, развитие и связи на Южном Кавказе» в рамках Дипломатического форума -2024 в Анталье.

Хикмет Гаджиев также подчеркнул, что мирный договор должен подписываться не ради подписания, для достижения мира необходимо реальное намерение.

По словам помощника Президента, Азербайджан хочет, чтобы Южнокавказский регион был регионом трансформации, мира, безопасности и сотрудничества.