Интервью # с экспертом по Южному Кавказу, обозревателем радио «Свобода» Вадимом Дубновым:

— Как в 2024 году будут складываться отношения Москвы и Еревана? Пашинян все-таки станет более лояльным к Москве или полностью начнет интеграцию с Западом?

— Я не думаю, что Пашинян всерьез ставит вопрос о разрыве отношений с Москвой или ухода на Запад. Не уверен, что интеграция на Запад — это действительно повестка дня для Армении. Интеграция и уход на Запад – это очень большие серьезные изменения, очень серьезные реформы. Армения, по-моему, сейчас не готова к этому и ее лидер тем более. Так что я думаю, что будет восстанавливаться некая линия отношений с Москвой. Будут постепенно восстанавливаться отношения на уровне ОДКБ и других структур. Но будут обозначаться некие ритуальные, символические шаги по сближению с Западом. Будут вещи, которые будут раздражать некоторых лоббистов в Москве, но я не думаю, что это будет носить принципиальный характер.

— США внесли Азербайджан в черный список наблюдения по вопросам свободы вероисповедания. При этом идут разговоры о том, что в феврале этого года в Вашингтоне должна состояться встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Состоится ли данная встреча после такого действия США? Можно ли назвать это очередной провокацией со стороны Запада, чтобы сорвать подписание мирного договора?

— Я не думаю, что ресурс ухудшения отношений Азербайджана с Западом, в частности Францией и США станет еще больше. Думаю, что 2024 год будет посвящен выпрямлению этих отношений, потому что внешнеполитическая стратегия Азербайджана во многом сводится к равноудаленности от Запада и Востока, и, мне кажется, в 2023 году Азербайджан преимущественно делал шаги в сторону Востока. А теперь ситуацию нужно выпрямлять, это будет медленно и будет зависеть от многих моментов, потому что достаточно много вопросов у Азербайджана и Запада к друг другу.

Думаю, что сама ситуация с урегулированием азербайджано-армянского конфликта может давать повод для новых разногласий между американцами и французами и Баку. Но я думаю, что некая постепенная нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном будет работать на возвращение Азербайджана на свою равноудаленную орбиту.

— В политических кругах Армении активно обсуждается тема досрочных парламентских выборов в 2024 году. Есть ли у Пашиняна конкуренты на данных выборах?

— Есть такой политический маневр, как досрочные выборы. Досрочная легитимация своей власти до ее истечения. Есть предположения, что и Пашинян будет проводить досрочные выборы. Но Пашинян не строил каких-либо стратегических решений, и информация о досрочных выборах мне кажется домыслом политологов. Хотя это не исключает того, что Пашинян как-нибудь проснется и решит провести внеочередные выборы, чтобы не ждать следующих. Но сейчас у него никаких противников нет и это не работает на то, чтобы такие выборы провести. Но мне кажется пока этого недостаточно, чтобы считать, что выборная кампания в Армении готова стать реальностью.

— Пока ни одной третьей стороне не удалось добиться прогресса в переговорах между Баку и Ереваном, при в этом в конце прошлого года Азербайджан и Армения сделали совместное заявление и провели обмен всеми пленными. Каковы шансы что и мирный договор будет заключен без третьих сторон?

— Да, в конце прошлого года Азербайджан и Армения сделали такое заявление, но мне кажется это не было мероприятием, в котором совсем не участвовали посредники. Без посредников подобных вещей не бывает. Вопрос в том, какие интересы и мотивы движут посредниками и какие технологии эти посредники используют? Возможно, мы сейчас наблюдаем отход от очень древней и твердой технологии, технологии Минской группы. Когда на стол перед сторонами выкладывали какие-то принципы, новые идеи и планы. Сейчас стало понятно, что никто из этих посредников не в состоянии предложить Баку и Еревану те планы, которые они могут принять.

Я думаю, что сейчас речь идет об организации этих переговоров, и Армения с Азербайджаном сами прокладывают эту дорогу, которую потом можно будет каким-то образом оформить как переговорный процесс, а не наоборот, как это происходило с 1994-го года. Шансы продвижения в переговорах будут – я уверен. Обострений серьезных в этом году быть не должно. Но я не очень оптимистично смотрю на делимитацию границ, открытие Зангезурского коридора и всех коммуникаций. Потому что, подписать мирный договор – несложно. Его можно подписать хоть завтра, но если вы хотите, чтобы он содержал хоть что-то существенное, то пока готовности, на мой взгляд, нет, тем более в решении многих из этих вопросов вовлечены не только Баку и Ереван, но и сами посредники, которые имеют свои интересы. Это достаточно длинный процесс, но не исключает какой-то редакции облегченного мирного договора.