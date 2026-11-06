Турецкие и азербайджанские комментаторы критикуют предложение Казахстана пригласить Россию к работе Организации тюркских государств: они опасаются, что Москва ограничит самостоятельность объединения. Между тем желание Астаны может объясняться стремлением получить противовес Турции, отмечают эксперты.

«В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 октября на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Свой призыв привлечь Москву к работе ОТГ или дать ей статус наблюдателя Токаев объяснил историческими связями России с тюркским миром и тем, что на ее территории живут многие тюркские народы.

В Кремле, по крайней мере на словах, предложение встретили с энтузиазмом. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал участие России в работе организации целесообразным, уточнив, что официального приглашения Москва пока не получала.

Вероятно, этого и вовсе не произойдет: Азербайджан выступил резко против, а Турция дипломатично напомнила, что у потенциальных наблюдателей за работой организации есть ограничения.

В ОТГ входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Объединение было учреждено в 2009 году как Совет сотрудничества тюркоязычных государств, а нынешнее название получило в 2021-м. Его секретариат находится в Стамбуле.

Статус наблюдателей в ОТГ имеют Венгрия, Туркменистан и признанная только Турцией Турецкая Республика Северного Кипра. Наблюдателем также выступает Организация экономического сотрудничества.

Общие языковые и культурные корни стали основой объединения, но его повестка давно охватывает торговлю, инвестиции, транспорт и безопасность. Один из приоритетов ОТГ — развитие Транскаспийского транспортного коридора, связывающего китайский и европейский рынки через Центральную Азию и Южный Кавказ, позволяя перевозить грузы в обход России.

Всемирный банк рассматривает развитие этого маршрута как возможность для Казахстана, Азербайджана и Грузии снизить зависимость от транспортных путей через Россию.

Астана стремится уравновесить активность Турции внутри ОТГ, поскольку Анкара нередко продвигает темы, не совпадающие с приоритетами центральноазиатских государств, объяснила казахстанский политолог Толганай Умбеталиева из Центральноазиатского фонда развития демократии каналу Politik Central Asia.

Один из примеров — Северный Кипр. Турция добивается его международного признания, а Астана не готова поддерживать эту повестку. В марте 2025 года представители Казахстана и других стран Центральной Азии в совместном коммюнике с ЕС подтвердили приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН, призывающим не признавать Северный Кипр.