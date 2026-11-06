Каждая электростанция в Украине так или иначе пострадала в результате российских воздушных атак, заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Россияне используют «Шахеды» и ракеты, чтобы наносить удары даже по энергетическому оборудованию, от которого зависит работа наших атомных электростанций», — сказал Зеленский в обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита. Он призвал Испанию и страны Латинской Америки помочь с поставкой трансформаторов, силовых кабелей, электротехнического оборудования, а также дизельных и газовых генераторов.

«Нам нужно оборудование, совместимое с нашей электросетью. И нужно быстро», — отметил Зеленский. По его словам, Киев заинтересован в трансформаторах из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии, силовых кабелях из Чили, а также и в том, и в другом из Испании. До этого в Минэнерго Украины сообщили, что из-за систематических российских атак на подстанции АЭС в стране были вынуждены снизить мощность генерации. На этом фоне наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киеве и области. Также аварийные отключения происходят в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской и других областях.

Россия усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением осени. Источники Financial Times среди украинских чиновников говорили, что Москва стремится увеличить давление на Киев, чтобы тот в начале 2027 года уступил ее требованиям, в том числе по сдаче территорий в Донбассе. Позднее The New York Times (NYT) писала со ссылкой на секретные документы, которые перехватили украинские спецслужбы, что Россия рассчитывает принудить Украину к капитуляции предстоящей зимой, выведя из строя энергетическую систему страны и, в частности, оставив Киев, Харьков и Одессу без электричества, отопления и воды.

При этом, как отмечала NYT, на пятый год войны украинские электростанции утратили способность функционировать на полную мощность, а каждый новый удар быстро выводит их из строя. Так, до начала войны суммарная мощность трех ТЭЦ, обеспечивающих Киев, составляла около 1,3 гигаватта, но сейчас сократилась примерно до 500 мегаватт. (themoscowtimes.com)

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