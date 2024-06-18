Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние два месяца поразили около 15 систем противовоздушной обороны (ПВО) российской армии в оккупированном Крыму, сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

В частности, украинские силы повредили дивизионы систем ПВО в модификациях С-300, С-350 и С-400. Также были уничтожены более 15 российских радиолокационных станций, десятки пусковых установок и более 10 пунктов управления войсками.

«Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма!» — заявили в Центре стратегических коммуникаций.

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия разместила в Крыму новейшие элементы зенитного ракетного комплекса С-500, которые еще не прошли все необходимые испытания. По его словам, таким образом российская армия усиливает ПВО на полуострове.

С-500 — это зенитные ракетные комплексы, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности, крылатыми ракетами, дронами, самолетами, а также низкоорбитальными спутниками. Согласно заявлению разработчиков, радиус действия системы составляет до 600 км. Однако подтвержденных данных этому нет.

В свою очередь представители партизанского движения украинцев и крымских татар «АТЕШ» сообщили о вывозе российской армией установок ПВО с полуострова в Белгородскую область. Также, по их данным, военнослужащие, работающие с системами ПВО, получили «рекомендацию» отправлять свои семьи в военные города Южного военного округа России.

Украина регулярно наносит удары по территории Крыма с помощью беспилотников и западного оружия, в том числе дальнобойных ракет ATACMS. В отличие от территории России, США и другие западные союзники Киева с начала войны разрешали наносить удары по оккупированному с 2014 года Крыму.

Последний раз Генштаб ВСУ сообщал об атаке на российские системы ПВО в Крыму 12 июня. По данным украинской стороны, в результате группового ракетного удара по двум дивизионам С-400 вблизи Севастополя и Бельбека, а также по одному дивизиону С-300 были уничтожены два радара С-300 и С-400. До этого украинский Генштаб докладывал о поражении С-400 вблизи Джанкоя и двух дивизионов С-300 в районе Евпатории и Черноморского. (moscowtimes.ru)