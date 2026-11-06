Президент США Дональд Трамп подписал официальное распоряжение (executive order), которое, по его словам, не позволит будущим президентам вносить определенные изменения в Овальный кабинет Белого дома.
Официальный рабочий кабинет президента США — в котором Трамп провел ремонт — теперь объявлен национальным памятником.
«Мы придаем ему статус национального памятника, и никому не будет позволено трогать его, разрушать или сносить — как это могли бы сделать какие-нибудь глупые люди, желающие построить что-то другой формы», — заявил Трамп журналистам в четверг.
Пока неясно, сможет ли будущий президент отменить это решение или же оно может быть оспорено в судебном порядке.
В документе уточняется, что он не «ограничивает полномочия президента по обновлению интерьера памятника, подбору предметов обстановки или внесению текущих изменений, связанных с эксплуатацией и безопасностью, если такие действия не наносят существенного ущерба исторической структуре или архитектурному облику памятника».
«Нам нравится Овальный кабинет; он, как и сам Белый дом, является символом — символом нашей страны и ее величия», — отметил Трамп, добавив, что мировые лидеры, посещавшие кабинет в последние месяцы, хвалили внесенные им декоративные изменения.
Трамп заявил, что Белый дом и Овальный кабинет нуждались в ремонте и были до его реновации в «сильно поврежденном» состоянии. Он упомянул разбитые окна, трещины на стенах и поврежденные каменные элементы.
Среди изменений, которые Трамп внес в облик Белого дома — золотая надпись «Овальный кабинет» у входа в кабинет, замена газона в Розовом саду на брусчатку и строительство новой вертолетной площадки.
По словам Трампа, его распоряжение «сделает невозможным для кого-либо в будущем разрушить это невероятное пространство».
Все здание Белого Дома уже имеет статус национального исторического памятника. В настоящее время президенты США имеют право вносить некоторые изменения в его облик, однако для реализации масштабных проектов требуется одобрение Конгресса.
Несколько месяцев назад Трамп распорядился полностью демонтировать восточное крыло Белого дома. Проект не был одобрен Конгрессом США. Сейчас там идут строительные работы, в планах — превратить это пространство в новый бальный зал.
Будучи президентом, Трамп обладает полномочиями создавать национальные памятники — объекты, статус которых близок к статусу национальных парков.
В распоряжении Трампа содержится требование к Службе национальных парков поддерживать кабинет «таким образом, чтобы сохранить его исторический облик, архитектурную целостность и связь с институтом президентства».
В документе упоминаются уже существующие меры по охране Белого дома, однако отмечается, что «Овальный кабинет заслуживает особого признания и специального режима охраны как самостоятельный исторический объект национального значения».
Конгресс предусмотрел исключение из Закона о сохранении исторических памятников, позволяющее президентам вносить необходимые изменения. Нынешний Овальный кабинет существует с начала 1930-х годов — он был создан по замыслу президента Франклина Д. Рузвельта.
Грег Веркхайзер из юридической фирмы Cultural Heritage Partners, специализирующейся на вопросах сохранения исторического наследия, пояснил в комментарии Би-би-си, что временные изменения — например, замена мебели или элементов декора — «полностью остаются на усмотрение президента».
«Пока это не наносит ущерба постоянным произведениям искусства или архитектурным элементам, президент, по сути, может делать все, что захочет», — объяснил он.
По мнению эксперта, администрация Трампа демонстрирует пренебрежение к другим историческим объектам в Вашингтоне и через судебные иски пытается подорвать законодательство, требующее их сохранения.
Веркхайзер назвал распоряжение Трампа «лицемерием», напомнив о проектах, которые тот пытался продвигать: включая планы по возведению новой триумфальной арки и реконструкцию Центра Кеннеди.
Так называемая «Арка Трампа» (Arc de Trump) — по аналогии со знаменитой парижской Триумфальной аркой (Arc de Triomphe) — задумана как памятник американской истории и ветеранам в честь 250-летия страны, однако противники проекта говорят, что она перекроет вид на Арлингтонское национальное кладбище — место упокоения тысяч американских солдат и военнослужащих.
У триумфальной арки двойное назначение: помимо прочего, она должна стать комплексом для хранения военной техники, оборудованным для размещения снайперов и запуска беспилотников.
Строительство арки могло начаться уже на этой неделе. Комиссия по планированию национальной столицы 8 голосами против 4 одобрила его, однако в начале ноября федеральный судья постановила приостановить любые работы по возведению арки на 14 дней.
«С одной стороны, он рассуждает о важности сохранения Овального кабинета — что юридически бессмысленно, поскольку он не может этого сделать, — а с другой — фактически уничтожает закон, который позволяет нам сохранять другие исторические объекты», — подчеркивает Грег Веркхайзер.
Трамп развернул в Вашингтоне масштабный проект по «благоустройству» и за последнюю неделю провел три мероприятия, чтобы похвастаться результатами этих работ — и это в то время, когда его Республиканская партия потерпела сокрушительное поражение от демократов на промежуточных выборах.
В ходе предвыборной кампании демократы критиковали предложенные Трампом изменения, в частности, бывший президент Барак Обама отметил, что из-за этих «золотых» нововведений Белый дом стал выглядеть так, «будто Саддам Хусейн открыл ресторан Cheesecake Factory».
В октябре в интервью журналу Time президент предположил, что Овальный кабинет, возможно, придется снести из соображений безопасности, на чем настаивает Секретная служба США.
«Я сказал: «Да ну к черту! Нельзя построить новый. Это особое место»», — заявил тогда Трамп. (bbc.com)