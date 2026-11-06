Президент США Дональд Трамп подписал официальное распоряжение (executive order), которое, по его словам, не позволит будущим президентам вносить определенные изменения в Овальный кабинет Белого дома.

«Мы придаем ему статус национального памятника, и никому не будет позволено трогать его, разрушать или сносить — как это могли бы сделать какие-нибудь глупые люди, желающие построить что-то другой формы», — заявил Трамп журналистам в четверг.

Пока неясно, сможет ли будущий президент отменить это решение или же оно может быть оспорено в судебном порядке.

В документе уточняется, что он не «ограничивает полномочия президента по обновлению интерьера памятника, подбору предметов обстановки или внесению текущих изменений, связанных с эксплуатацией и безопасностью, если такие действия не наносят существенного ущерба исторической структуре или архитектурному облику памятника».

«Нам нравится Овальный кабинет; он, как и сам Белый дом, является символом — символом нашей страны и ее величия», — отметил Трамп, добавив, что мировые лидеры, посещавшие кабинет в последние месяцы, хвалили внесенные им декоративные изменения.

Трамп заявил, что Белый дом и Овальный кабинет нуждались в ремонте и были до его реновации в «сильно поврежденном» состоянии. Он упомянул разбитые окна, трещины на стенах и поврежденные каменные элементы.

Среди изменений, которые Трамп внес в облик Белого дома — золотая надпись «Овальный кабинет» у входа в кабинет, замена газона в Розовом саду на брусчатку и строительство новой вертолетной площадки.

По словам Трампа, его распоряжение «сделает невозможным для кого-либо в будущем разрушить это невероятное пространство».

Все здание Белого Дома уже имеет статус национального исторического памятника. В настоящее время президенты США имеют право вносить некоторые изменения в его облик, однако для реализации масштабных проектов требуется одобрение Конгресса.

Несколько месяцев назад Трамп распорядился полностью демонтировать восточное крыло Белого дома. Проект не был одобрен Конгрессом США. Сейчас там идут строительные работы, в планах — превратить это пространство в новый бальный зал.

Будучи президентом, Трамп обладает полномочиями создавать национальные памятники — объекты, статус которых близок к статусу национальных парков.

В распоряжении Трампа содержится требование к Службе национальных парков поддерживать кабинет «таким образом, чтобы сохранить его исторический облик, архитектурную целостность и связь с институтом президентства».

В документе упоминаются уже существующие меры по охране Белого дома, однако отмечается, что «Овальный кабинет заслуживает особого признания и специального режима охраны как самостоятельный исторический объект национального значения».

Конгресс предусмотрел исключение из Закона о сохранении исторических памятников, позволяющее президентам вносить необходимые изменения. Нынешний Овальный кабинет существует с начала 1930-х годов — он был создан по замыслу президента Франклина Д. Рузвельта.

Грег Веркхайзер из юридической фирмы Cultural Heritage Partners, специализирующейся на вопросах сохранения исторического наследия, пояснил в комментарии Би-би-си, что временные изменения — например, замена мебели или элементов декора — «полностью остаются на усмотрение президента».