Министерство иностранных дел Кыргызстана направило в МИД России ноту «по вопросу скорейшего возвращения» гражданина страны, находящегося в одной из российских воинских частей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Азаттык Азия пишет, что речь идет о 21-летнем Элистане Токтогулове. Его родственники и друзья 3 ноября опубликовали записанное в Манасе видео, в котором утверждают, что его заставили подписать контракт с Минобороны России и направили в Воронеж для прохождения подготовки, чтобы потом отправить на войну против Украины.

Его старший брат Баястан Куштарбек уулу на видео рассказывает, что Элистан искал работу в инстаграме, где познакомился с проживающим в России кыргызстанцем. Он предложил ему работу в России и зарплату в 105-110 тысяч рублей. В результате ему купили билет, 28 октября он прилетел в Москву и остановился в одной из гостиниц.

«На месте [в гостинице] его встретил другой человек – гражданин России. Он забрал у него паспорт и сказал: «Отдыхайте». Примерно в 3:00 ночи его заберут на неизвестной машине, повезут в другое место и изобьют. Поскольку он не знает русского языка, его заставили подписать все документы, после этого доставили в учебный центр в Воронеже», – заявил он.

В МИД Кыргызстана заявили, что посольство страны в Москве направило письма в компетентные органы России о необходимости проведения проверки, установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Сообщается, что дипмиссия поддерживает постоянную связь с родственниками Токтогулова.

Сколько всего кыргызстанцев воюют на стороне России в войне против Украины, неизвестно. Официально такие данные не назывались. Как утверждает украинский государственный проект «Хочу жить», с 2022 года в войне подтверждено участие 2 219 граждан Кыргызстана.

Всего, по данным проекта, Россия с начала полномаштабного вторжения в Украину завербовала в свою армию 20 437 граждан пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана. Это 44% от общего числа установленных иностранных граждан в российской армии, говорится в сообщении «Хочу жить». Ранее работу по возвращению своих граждан, завербованных в российскую армию для участия в войне против Украины, начали власти Казахстана. В результате на родину вернулись несколько казахстанцев. (svoboda.org)