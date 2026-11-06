Король бельгийцев Филипп не принял отставку правительства премьер-министра Барта Де Вевера и поручил ему продолжать поиск компромисса по бюджету Бельгии на 2027 год. Об этом говорится в заявлении дворца.

«Король поручил премьер-министру продолжать переговоры по бюджету», — говорится в заявлении. В документе не уточняются сроки, за которые правительство должно сформировать бюджет на этот раз.

Телеканал VTM сообщил, что в ходе консультаций с королем, «лидеры всех пяти партий правящей коалиции подтвердили намерение добиться компромисса по бюджету». Это и стало «причиной решения короля продлить полномочия правительства».

Де Вевер подтвердил, что на данный момент компромисса по бюджету все еще нет, назвав неспособность своих партнеров по коалиции прийти к соглашению «ужасным провалом». Правительству Бельгии в условиях повышения военных расходов не хватает в годовом бюджете 10 млрд евро, для изыскания которых необходимо либо сокращать социальные расходы, либо повышать налоги и сборы. Участники правящей коалиции не могут договориться насчет того, какие именно финансовые меры они готовы принять.