Президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.

По его данным, Аббас уже подписал соответствующий указ. Штайе и возглавляемый им кабмин продолжат исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства. Агентство также утверждает, что Штайе подал Аббасу прошение об отставке в понедельник, во время аудиенции в Рамалле, — сам политик ранее заявлял, что прошение было направлено главе Палестинской национальной администрации в прошлый вторник.

Утром в понедельник Штайе заявил об уходе своего кабмина в отставку и подчеркнул, что, по его мнению, возглавляемое им правительство за время своей активности смогло достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа», несмотря на вызовы, с которыми он был вынужден столкнуться в свете нового витка эскалации в Газе.