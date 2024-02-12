Президент Палестины Аббас намерен передать ХАМАС план формирования нового технократического правительства. Отмечается, что план будет передан во время его визита в Катар. Посредником между Аббасом и ХАМАС выступит эмир Катара ат-Тани.

Источники в ХАМАС сообщили, что они приветствуют сотрудничество с палестинской администрацией относительно восстановления сектора Газа, «но необходимо тщательно продумать каждый шаг, включая состав нового правительства и характер органа, который будет ответственен за восстановление» (арабское издание Asharq News).