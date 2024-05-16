Спустя почти полгода после победы голландского популиста и борца с иммиграцией Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах, между партиями достигнуто временное соглашение о формировании правого правительства.

Окончательное решение о следующем премьер-министре Нидерландов еще не принято, но это будет не Вилдерс, который отказался от этого поста, пытаясь сохранить шансы на формирование коалиционного кабинета министров.

«У нас есть соглашение переговорщиков, и теперь мы представим его нашим [парламентским] фракциям», — заявил журналистам лидер Партии свободы.

Если они согласятся, его партия войдет в правительство вместе с консервативно-либеральной Народной партией за свободу и демократию (ВВД), центристской партией «Новый социальный договор» и Движением граждан-фермеров (BBB).

Правая партия Вилдерса набрала четверть голосов на выборах в ноябре прошлого года после того, как согласилась приостановить некоторые из своих наиболее радикальных требований, таких как запрет Корана, мечетей и исламских школ.

Эта победа стала потрясением для либеральных европейских политиков после 14 лет коалиций во главе с премьер-министром Марком Рютте, который после выборов продолжал исполнять обязанности премьер-министра.

Но четырехпартийные переговоры о формировании правой коалиции провалились в феврале, и к марту Вилдерс отказался от своей заявки на пост премьер-министра.

Человек, который был посредником в этом первом раунде переговоров, Рональд Пластерк, теперь является фаворитом на пост премьер-министра.

67-летний бывший министр Лейбористской партии, он отказался от успешной академической карьеры биолога, чтобы заняться политикой.

Вилдерс уточнил, что решение о том, кто возглавит правительство, еще не принято, хотя это обсуждалось на переговорах.

Сделка была заключена за несколько часов до истечения крайнего срока, установленного нынешними переговорщиками по коалиции, и Вилдерс предупредил, что в соглашение еще можно внести коррективы.