Сирия и Турция договорились ускорить разработку проекта строительства железной дороги, которая свяжет их с нефтедобывающими государствами Персидского залива. Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Асаад аш-Шейбани на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Географическое положение налагает на наши страны общую ответственность по созданию жизненно важного коридора между Европой и регионом Персидского залива, — заявил министр, слова которого приводит агентство SANA. — Мы пришли к общему согласию о необходимости ускорить разработку и реализацию проекта сооружения стальной магистрали из Турции через сирийскую территорию в Иорданию и Персидский залив».

Аш-Шейбани отметил, что Дамаск и Анкара работают над упрощением доступа сирийской продукции на турецкие рынки и созданием правовой базы для защиты инвесторов и облегчения финансирования. «Мы стремимся к увеличению двустороннего товарооборота, который достиг почти $3,7 млрд в 2025 году и продолжает расти, — сказал министр. — Рассчитываем в ближайшие годы поднять товарооборот до уровня в $10 млрд». По его словам, усилия правительств двух соседних стран направлены также на разработку стратегического плана по интеграции сетей электро- и газоснабжения.

Как подчеркнул глава МИД, на переговорах обсуждались проблемы водной безопасности и, в частности, «обеспечение справедливого и стабильного сброса воды в реку Евфрат, отвечающего потребностям сирийских и иракских фермеров». Он сообщил, что в скором времени планируется проведение заседания трехстороннего технического комитета по использованию водных ресурсов, созданного Турцией, Сирией и Ираком.