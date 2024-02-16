Грузия ведет переговоры по соглашениям о свободной торговле со странами Персидского залива.

Как передает «Спутник Грузия», об этом сказал министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Он отметил, что это будет одной из тем обсуждения в рамках бизнес-форума Грузия – Саудовская Аравия, проходящего в Тбилиси.

«Существует Совет стран Персидского залива. Как правило, соглашение о свободной торговле обсуждается в рамках этого Совета, а не индивидуально с каждой страной, хотя все же есть исключения. Мы начали говорить об этом в 2019 году, но коронавирус прервал процесс», – сказал он.