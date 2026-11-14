В Венгрии у бывшего министра национального развития Миклоша Шестака изъяли 5 071 632 000 форинтов, 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов наличными (общая сумма – почти 20 миллионов долларов). Об этом сообщило венгерское агентство MTI.

Деньги были изъяты в ходе обысков, которые проводились в рамках уголовного дела о коррупции. Они прошли 12 и 13 ноября по нескольким адресам в Будапеште и областях Пешт, Бекеш и Ноград.

Наличные были спрятаны в сельскохозяйственных, складских и жилых зданиях, ещё часть из них была закопана в лесу. По словам министра финансов Венгрии Андраша Кармана, для подсчета изъятых наличных 12 сотрудникам Госказначейства потребовалось восемь часов и пять счётных машинок.

Шестак был министром национального развития в правительстве Виктора Орбана с 2014 по 2018 год. По версии следствия, в тот период он и руководитель государственной компании по управлению активами Норберт Сивек получили более 11 миллиардов форинтов (более 33 миллионов долларов) взяток от компаний, связанных с государственным автобусным перевозчиком Volánbusz.

Шестака задержали в конце сентября и отправили под стражу. Он лишился депутатской неприкосновенности. Экс-министр отрицает все обвинения. (svoboda.org)