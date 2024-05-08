Антимонопольный регулятор Турции — Совет по конкуренции — наложил на корпорацию Meta штрафы в размере 1,23 млрд лир (около 38,5 млн долларов) по двум завершенным разбирательствам о деятельности компании. Об этом сообщается со ссылкой на решение регулятора.

Согласно информации, штрафы выписаны в рамках двух отдельных разбирательств, которые регулятор с 2023 года ввел против американской корпорации. Одно из них касалось соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера Whatsapp. В числе претензий была обязательная передача личных данных пользователей этих сервисов другим подразделениям Meta, а также то, что политика управления данными аккаунтов ставила барьеры для других участников рынка в сферах соцсетей и рекламы.

По этому делу корпорация оштрафована на 346 млн лир (около 10,8 млн долларов) единовременно и еще на 552 млн лир (около 17,2 млн долларов). В последнюю сумму вошли ежедневные штрафы Meta, которые она должна выплатить по решению регулятора за каждый из 115 дней с начала расследования в декабре прошлого года, по 150 000 долларов в сутки.

Второй штраф выписан по итогам расследования в отношении соцсети Threads. Это 335,7 млн лир (около 10,5 млн долларов). К Threads у Анкары были претензии в контексте нарушений правил здоровой конкуренции на рынке. Главной претензией является объединение аккаунтов в соцсетях Instagram и Threads. У пользователей нет возможности отказаться от этого, подчеркивает регулятор в материалах дела, и такая ситуация, как утверждается, «нанесет непоправимый ущерб» для здорового развития конкуренции в этом секторе в сфере рекламы, которую получают пользователи.

В марте по этому эпизоду регулятор ввел в отношении Meta временные ограничительные меры и дал 60-дневный срок для приведения работы ресурсов в соответствие с турецким законодательством, введя также ежедневный штраф (около 154 000 долларов). После 29 апреля 2024 года Threads по решению Meta перестал быть доступным в республике. В связи с тем, что сервис ушел с рынка, ежедневный штраф был отменен и наложен единовременный.