Предприниматель и лидер Национального конгресса Смоленской области Фаиг Алиев получил четыре года колонии строгого режима.

Как передает # со ссылкой на сайт Smolnarod, при этом он оштрафован в размере 8,4 миллиона рублей за взятку энергетикам.

Как установил Ленинский районный суд Смоленска, Ф.Алиев дал взятку энергетикам за сокрытие реальных расходов электроэнергии ресторанно-гостиничного комплекса «Престиж». Доказанная судом сумма взятки – 846,5 тысячи рублей. Недоимка электроэнергии составила почти 994 тысячи рублей. Деяние было совершено в период с 13 марта 2020 года по 6 декабря 2024 года.

Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор в Смоленском областном суде. Помимо адвокатов у Ф.Алиева будут и общественные защитники. В их числе — председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Смоленской области Елена Ульяненкова.

Е.Ульяненкова охарактеризовала Ф.Алиева как честного и порядочного человека: «По общественной работе я с ним работаю 28 лет и знаю его как честного и порядочного человека, который помог очень многим людям. В 2014 году он помогал беженцам. Есть тысячи примеров безвозмездной помощи нуждающимся. Около 3 миллионов рублей он направил на помощь СВО, есть благодарности от воинских частей. Члены Национального конгресса, в который входит 28 общественных организаций, просят проявить снисхождение к Фаигу Закировичу. У него коллектив, ипотека у молодежи, которой он выплачивал зарплаты. Ранее не судим. Он единственный раз в жизни совершил неверный шаг, чтобы помочь коллективу, чтобы людей в пандемию не выгонять с работы. Да, нарушен закон, но он не заслуживает такого сурового наказания».