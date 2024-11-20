Тбилисский городской суд оштрафовал на 500 лари (183 доллара) члена Центризбиркома Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давида Киртадзе, облившего краской председателя ЦИК Гиоргия Каландаришвили.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, судебное разбирательство проходило на основании расследования МВД Грузии по статье Уголовного кодекса, в которой говорится об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью.

На заседании ЦИК 16 ноября Киртадзе после сделанного заявления о фальсификации выборов подошел к председателю комиссии Каландаришвили и из стакана плеснул ему в лицо черную краску. Заседание было временно остановлено.