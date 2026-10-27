ИСЕСКО при поддержке Азербайджана восстанавливает более 100 школ в Сирии и строит еще 10, а совместно с Фондом Гейдара Алиева содействует образованию девочек в Буркина-Фасо и Нигере.

Как сообщает #, об этом заявил генеральный секретарь Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед Аль Малик, выступая на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, сотрудничество с Азербайджаном придает практическое содержание приверженности ИСЕСКО миру, межкультурному диалогу и развитию образования.

Он подчеркнул, что каждая возможность получить образование расширяет перспективы ребенка и укрепляет уверенность общества в своем будущем.

Салем бен Мухаммед Аль Малик отметил, что высшим проявлением лидерства является способность сделать мир возможным и заложить прочную основу для его сохранения.

«Для меня большая честь вновь подтвердить приверженность ИСЕСКО идее, которая собрала нас в Баку: диалог — это ответственность лидеров и основа мира», — сказал он.

Генеральный секретарь поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за неизменную поддержку Бакинского процесса, которая, по его словам, обеспечила межкультурному диалогу прочную международную платформу. Он добавил, что форум призывает воплотить эту приверженность в конкретных решениях, направленных на защиту человеческого достоинства.

Генеральный секретарь также указал на важность сохранения культурного наследия, которое поддерживает чувство принадлежности и помогает обществам восстановить ощущение исторической преемственности.

Он сообщил, что две технические миссии ИСЕСКО в Карабахе и Восточном Зангезуре задокументировали разрушение культурного наследия в результате армянской оккупации и рекомендовали меры по его сохранению и восстановлению.

Кроме того, учрежденная при поддержке Фонда Гейдара Алиева премия ИСЕСКО и Азербайджана имени Натаван за выдающиеся достижения в области культурного наследия отмечает образцовые проекты по его сохранению и управлению им в исламском мире. Премия призвана поощрять практики, которые сохраняют культурную память и содействуют местному развитию.

Салем бен Мухаммед Аль Малик также рассказал о Сети молодых послов мира ИСЕСКО, которая объединяет почти 360 молодых лидеров более чем из 80 стран для служения делу мира. По его словам, эта деятельность заслуживает постоянной поддержки.

Генеральный секретарь предложил два практических приоритета. Первый предусматривает инвестиции в предотвращение конфликтов силами местных сообществ.

Вторым приоритетом он назвал мобилизацию долгосрочной поддержки образования и культурного наследия в сообществах, пострадавших от конфликтов.