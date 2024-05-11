11 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика.
Как сообщает #, на встрече была отмечена важность проводимого в Шуше VII Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль».
Во время беседы с удовлетворением были отмечены проведенные ранее встречи.
Генеральный директор ИСЕСКО сказал, что в ходе своего нынешнего визита в Шушу он стал свидетелем грандиозных процессов развития и изменений, подчеркнул важность строительства новых мечетей на месте полностью разрушенных армянами во время оккупации мечетей с точки зрения защиты ценностей исламской религии.
На встрече с удовлетворением было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях идут масштабные строительно-восстановительные работы.
Было подчеркнуто, что между ИСЕСКО и Азербайджаном осуществляется успешное сотрудничество, была выражена уверенность в дальнейшем расширении связей, состоялся обмен мнениями о перспективах.
Генеральный директор ИСЕСКО вручил президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок.
***12:59
11 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика.
Об этом # сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.