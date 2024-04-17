17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая.

Как передает #, в ходе беседы было отмечено, что СВМДА обладает огромным потенциалом в плане внесения вклада в укрепление мира, безопасности и построения доверия на азиатском континенте.

На встрече также были обсуждены вопросы проведения СВМДА различных мероприятий в рамках COP29, а также рассмотрения концепции зеленого транспорта и другие вопросы отраслевого сотрудничества.

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10:44

17 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрата Сарыбая.

Об этом сообщает # со ссылкой на пресс-службу главы государства.