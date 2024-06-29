Председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, находящаяся с визитом в Королевстве Марокко для участия в I Международной конференции «Экономика заботы и социальная защита: основы расширения прав и возможностей женщин, создания рабочих мест, достижения жизнестойкости и семейного благополучия», встретилась с заместителем генерального директора Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Абделилой Бенарафой. Встреча прошла в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в комитете, Абделила Бенарафа высоко оценила деятельность Азербайджана и меры, реализуемые в рамках членства в этой организации, и подчеркнула, что ИСЕСКО заинтересована в развитии сотрудничества и проведении совместных мероприятий по вопросам семьи и социальной политики.

На встрече состоялся обмен мнениями о содействии развитию сотрудничества между международной организацией и Азербайджаном, главным образом в социальной и гуманитарной сферах, а также о повышении навыков женщин и молодежи.

Также было подчеркнуто, что большой импульс деятельности в этом направлении придало объявление в 2024 году города Шуша культурной столицей исламского мира.

Стороны также обсудили направления развития особых отношений между ИСЕСКО и Азербайджаном.