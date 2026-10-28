В число участников данной номинации вошли футболисты, неоднократно выигравшие «Золотой мяч». Среди них Лионель Месси (8), Криштиану Роналду (5), Йохан Круифф (3), Мишель Платини (3), Марко ван Бастен (3), Альфредо Ди Стефано (2), Франц Беккенбауэр (2), Кевин Киган (2), Карл-Хайнц Румменигге (2) и Роналдо (2).

За каждый голос болельщики платили по €1. «Золотой мяч» — 2008 набрал 75%. В тройку лучших вошли награды 2012 и 2017 годов, которые получили аргентинский форвард Лионель Месси и Роналду соответственно.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» прошла 26 октября в Лондоне. Приза лучшему футболисту мира в сезоне-2025/26 был удостоен английский нападающий германской «Баварии» Гарри Кейн.