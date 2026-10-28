Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал победителем рейтинга «Золотой мяч всех времён». Об этом сообщается на официальном сайте награды.
Организаторы запустили платное голосование за лучший «Золотой мяч» в истории. В опросе победил Роналду, который завоевал награду в 2008 году. Тогда он выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Тогда португалец впервые получил «Золотой мяч». Позднее футболист еще четыре раза завоевал приз.
Ранее организаторы пояснили, что ключевым критерием при выборе победителя является не суммарное количество завоёванных «Золотых мячей», а феноменальность конкретного сезона в карьере футболиста, за который он удостоился престижной награды.