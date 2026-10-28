Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал, что причины железнодорожной катастрофы в провинции Толедо будут установлены.

По его словам, ведется работа, чтобы выяснить причины этой трагедии. «И мы дойдем до конца, — отметил он. — Если была [допущена] халатность, это будет установлено». «Очевидно, что мы пережили две ужасные трагедии за один год на высокоскоростной железнодорожной сети», — добавил Санчес.

Утром в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) произошло столкновение между двумя пассажирскими поездами, следующими по маршруту Мадрид — Севилья. В составах находились в общей сложности более 540 пассажиров. При аварии два вагона одного из поездов сошли с рельсов. По последним данным, погибли не менее 68 человек.

18 января этого года в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия) следовавший из Малаги в Мадрид поезд компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. В результате случившегося погибли 46 человек.