Москва ожидает реакции властей Армении на «хамские и неонацистские» высказывания губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о неких «Иванах». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что русское имя выбрали для себя многие выдающиеся представители армянского народа.

«Таким откровенно хамским, неонацистским лозунгам не должно быть места в любом уважающем себя обществе, тем более в армянском, столь щепетильно относящемся к вопросам истории в целом и своей собственной истории. Мы ожидаем соответствующей и однозначной реакции армянских властей, которые, кстати говоря, и заседают на площади имени того самого маршала (Ивана Баграмяна — прим. ТАСС)» — сказала дипломат.

Ранее Арушанян назвал праздничные мероприятия по случаю «Дня Гюмри», организованных «Сильной Арменией», «очередным политическим представлением» и заявил, что «Гюмри — это не ваш «Нижний Табор», а гюмрийцы — не ваши «Иваны».

«Мы считаем подобные неонацистские перепевки всем известной уничижительной риторики гитлеровцев в отношении славянского населения недопустимыми не то что для представителей власти страны, декларирующей свою истовую приверженность, как они говорят, демократии, но и в принципе для образованного человека, который имеет маломальское представление о мировой истории и истории своей собственной страны, своего собственного народа», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Она напомнила, что «в таком уничижительном ключе Иванами или красными Иванами немецко-фашистские захватчики называли советских солдат, среди которых было порядка полумиллиона этнических армян».

По мнению Захаровой, Арушанян «унизил народ Армении», среди представителей которого — дважды герой Советского Союза, маршал Ованес Хачатурович Баграмян, который сам выбрал для себя имя Иван Христофорович. Российский дипломат назвала и множество других имен: адмирал Иван Исааков (Ованес Тер-Исаакян), заместитель председателя Совета министров в СССР Иван Тевосян, живописец Иван Айвазовский (Ованес Айвазян), знаменитый ювелир екатерининской эпохи Иван Лазарев (Ованес Лазарян), легендарный советский разведчик Иван Агаянц, известный советский химик Иван Кнунянц. «При этом Иван ведь не было автоматической заменой армянского имени. Имя Иван выбирали самостоятельно», — уточнила дипломат.