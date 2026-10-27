В Баку немало ресторанов с оригинальными названиями. Владельцы заведений стараются привлечь внимание посетителей не только кухней, интерьером и сервисом, но и вывеской. Ведь удачное название — уже половина успеха. А если с названием что-то не так, то это, пожалуй, повод для отдельного разговора.

Вот, к примеру, один из ресторанов в Баку носит гордое имя PABEDA. Если прочитать его вслух, нетрудно догадаться, что авторы вывески, вероятно, имели в виду русское слово «ПОБЕДА». Правда, с одной маленькой, но существенной поправкой: вместо буквы «О» красуется «А». Получилась не совсем победа, а нечто похожее на неё, словно победный кубок заказали у мастера, который перепутал чертежи.

Впрочем, не будем придираться к одной букве. В конце концов, название ресторана — не диктант по русскому языку. Может быть, это авторский стиль, фирменная орфография или особая концепция, доступная лишь посвящённым. В наше время оригинальность ценится дорого, а грамотность, похоже, иногда идёт в комплекте за дополнительную плату.

Но самое интересное начинается, если присмотреться к вывеске повнимательнее. Стоит убрать первые две буквы — и от величественной «PABEDA» остаётся короткое, ёмкое и весьма выразительное слово: BEDA. То есть «беда».

И тут память услужливо подбрасывает знакомый эпизод из советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля». Помните яхту капитана, которая первоначально называлась «Победа»? После того как с названия отпали первые две буквы, судно превратилось в «Беду». Так и начались приключения, о которых капитан, возможно, предпочёл бы не вспоминать.

Конечно, ресторан — не яхта, а посетитель — не моряк, отправляющийся в кругосветное плавание. Да и от перестановки букв борщ не становится холоднее, шашлык — жёстче, а кофе — горче. Но вывеска всё-таки обладает удивительной способностью настраивать человека ещё до того, как он переступит порог заведения.

Ведь хочется верить, что ресторан с названием «Победа» обещает успех во всём: победу над голодом, торжество вкуса и безоговорочную капитуляцию аппетита перед последним кусочком шашлыка. А тут всего одна буква — и уже возникают ассоциации совсем другого порядка. Не победный марш, а тревожный сигнал; не фанфары, а лёгкое предчувствие приключений в духе капитана Врунгеля.

Разумеется, судить о качестве ресторана по его названию было бы несправедливо. Возможно, там великолепная кухня, внимательный персонал и такой плов, ради которого готовы простить даже орфографические вольности. Но ведь вывеска — это первое, что встречает гостя. И если она невольно напоминает о беде, владельцам стоило бы задуматься: так ли уж полезна подобная игра слов для ресторанного бизнеса?

Впрочем, у этой истории есть и обнадёживающая сторона. В мультфильме яхта «Беда» всё-таки доплыла до места назначения. Значит, и у бакинского ресторана есть все шансы на счастливый финал. Главное — чтобы кухня не подвела, обслуживание не огорчило, а счёт в конце вечера не превратил ужин в настоящее приключение.

А пока остаётся пожелать заведению одного: пусть его название останется всего лишь забавной игрой букв, а не пророчеством. Ведь между «PABEDA» и «BEDA» — всего две буквы. Но иногда именно эти две буквы отделяют триумф от фиаско.

И, как учил нас капитан Врунгель, название судна — дело серьёзное. Особенно если это судно ресторанное и каждый день отправляется в плавание по бурному морю бакинского общепита.

Заур Нурмамедов