Спутниковую связь Starlink для ВСУ ограничили из-за опасений, что Россия будет сбивать спутники компании.

Это следует из поста главы SpaceX Илона Маска в соцсети икс. В нем Маск отвечал на пост о том, что Россия может взрывать космические спутники, передает meduza.io.

«Это одна из главных причин, по которым Starlink должен оставаться гражданской системой. Его можно использовать для обеспечения работы военной инфраструктуры, но нельзя — для нанесения однозначно наступательных ударов, которые сделали бы Starlink законной целью для ответной атаки», — написал Маск.

В середине октября ВСУ столкнулись с ограничениями в работе терминалов спутниковой связи Starlink (точнее, их военной версии Starshield). При скорости беспилотников выше 160 километров в час связь переставала работать.