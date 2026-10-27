Румынская разведка сообщила, что раскрыла диверсионную сеть, которая, как утверждается, напрямую «координируется спецслужбами России». По данным разведки, сеть причастна к попытке поджога оборонного предприятия Carfil в Брашове в сентябре этого года.

Как сообщает Digi 24, расследование ведется в отношении трех человек: двух граждан Беларуси и гражданина Украины. Румынские власти выдали ордера на их арест. Двое подозреваемых были задержаны в Германии, а третий – в Польше. Румыния будет добиваться их экстрадиции.

Прокуратура утверждает, что трое подозреваемых планировали атаки и на другие объекты на территории Румынии, а также в других государствах ЕС. По словам правоохранительных органов, в ходе расследования были выявлены попытки диверсий, направленные против объектов в Румынии, включая международные военные объекты или объекты, используемые для подготовки украинских вооруженных сил.

Расследование было начато в сентябре после того как в Брашове произошел пожар на промышленной площадке – в непосредственной близости от завода Carfil, дочерней компании Romarm. Пожар затронул штаб-квартиры нескольких коммерческих компаний.

В сентябре 2026 года румынские власти сообщили о задержании 40-летнего россиянина, подозреваемого в фото- и видеосъемке военных объектов с целью подготовки диверсии по заданию Москвы. Этот человек, как отметили в спецслужбах, проживал в Румынии и находился под наблюдением с февраля в рамках расследования при участии международных партнеров.

Европейские страны обвиняют Москву в саботаже, кибератаках и дезинформации, направленных против сторонников оказания военной помощи Украине. В числе таких обвинений – августовская атака беспилотника на аэропорт Лейпциг/Халле, которая усилила напряженность в отношениях между Берлином и Москвой.

Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность к диверсиям. (svoboda.org)