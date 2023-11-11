На этой неделе в Румынию прибыли 33 американские бронемашины JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) и транспортный самолет C-130H Hercules.

Как передает ТАСС, об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

«Министр обороны приветствует последние поставки американской боевой техники. В четверг, 9 ноября, в страну прибыли 33 бронемашины JLTV для сил специальных операций. Сегодня, 10 ноября, на 90-ю авиабазу Отопень прибыл второй самолет C-130H Hercules», — говорится в сообщении. Первый самолет C-130H Hercules, бесплатно переданный Соединенными Штатами, поступил на вооружение ВВС Румынии в сентябре.

Ведомство также сообщило о планах закупки американских танков. «Министерство обороны приветствует уведомление Конгресса США о продаже Румынии 54 боевых танков Abrams M1A2 в варианте SEPv3, 12 модификаций танковых шасси, боеприпасов и учебных тренажеров», — говорится в сообщении.