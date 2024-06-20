С 9 по 13 июня эксперты авиационного командования союзников в Рамштайне, командования объединенных сил в Неаполе, НАТО и Азербайджана оказали содействие ВВС Катара (QEAF) в оценке уровня оперативной совместимости авиатранспортного подразделения C-130 Hercules в рамках операций Альянса.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Альянса.

Согласно информации, два транспортных самолета Hercules C-130 подразделения были включены в пул сил НАТО в 2022 году для потенциальной поддержки миссий Альянса в рамках Стамбульской инициативы сотрудничества (ICI).

Отмечается, что группа оценки, состоящая из 15 катарцев, 15 экспертов НАТО и трех азербайджанских специалистов, представила сложные сценарии, которые помогли проверить способность подразделения выполнять миссии в различных условиях угрозы.

Стамбульская инициатива сотрудничества — это структура партнерства, цель которой – внести вклад в долгосрочную глобальную и региональную безопасность, предлагая странам, не входящим в НАТО, в более широком регионе Ближнего Востока возможность сотрудничать с НАТО. В 2005 году Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты официально присоединились к ICI, а Оман и Саудовская Аравия участвуют в отдельных мероприятиях в рамках этой структуры.