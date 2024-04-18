Поставки западного оружия Украине стали одной из целей российских спецслужб. Немецкий спецназ задержал в Баварии двух человек, которые следили за военными заводами, путями доставки вооружений и базой США, где готовят украинских танкистов, а также планировали диверсии на военных и промышленных объектах.

Главный обвиняемый — 39-летний гражданин Германии и России Дитер С., его подельник — 37-летний Александр Й., также имеющий двойное гражданство и являющийся агентом российской разведки, сообщает Der Spiegel. По данным следствия, Дитер С. с октября 2023 г. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб. Они планировали поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах, диверсии на маршрутах поставок вооружений в Украину.

По информации Der Spiegel, шпионы также следили за американскими военными объектами на территории Германии, в том числе за базой в баварском Графенвёре, где американцы обучают украинцев управлять танками Abrams.

Дитер С. имеет неплохую подготовку: в 2014–2016 гг. он был ополченцем «Донецкой народной республики». Поскольку в Германии ополчение «ДНР» считается террористической организацией, Дитеру С. также предъявлено обвинение в членстве в зарубежной террористической организации. (moscowtimes.ru)