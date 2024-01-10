В Армении задержали двух российских военнослужащих и местного жителя по подозрению в обороте наркотиков.

Как передает #, об этом сообщает News.am.

Сообщается, что инцидент произошел 6 января, когда патрульные, осуществляющие проверки в населенном пункте Арапи Ширакской области (в Гюмри расположена военная база РФ — ред.), остановили автомобиль марки Opel.

Водителем оказался житель Арапи, который при выходе из машины бросил на землю стеклянную пипетку и полиэтиленовый пакет с белой массой. При обыске военных обнаружен складной нож и колпачок от ручки с белой массой.

Они доставлены в полицейский отдел.