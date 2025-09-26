В Нидерландах задержали двух несовершеннолетних, их подозревают в сборе информации о Wi-Fi-сети для связанного с Россией хакера.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Полиция задержала двух 17-летних парней, их подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера.

По версии следствия, подростки выполняли хакерское задание в Гааге: они прошли маршрутом мимо зданий Европола, Евроюста и посольства Канады, используя Wi-Fi sniffer — устройство, позволяющее фиксировать локальные сети и перехватывать данные. Предполагается, что их завербовали через Telegram.

Это возможно первый известный случай, когда несовершеннолетних в Нидерландах использовали как агентов в интересах иностранного государства.

Отец одного из подозреваемых в комментарии изданию сказал, что не мог представить такой истории со своим сыном, который еще учится, подрабатывает в супермаркете и кроме того большую часть времени проводит дома за экраном.

В прокуратуре отказались сообщать какие-то детали расследования из-за возраста подозреваемых и важности расследования. Подтвердили лишь факт задержания ребят.

Одного отпустили под домашний арест с электронным браслетом, другого – оставили под стражей еще на 14 дней.