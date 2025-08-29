Консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян была задержана в аэропорту «Звартноц» по возвращении в Армению.

Об этом сообщает издание «Грапарак».

Издание пишет, что консул была задержана по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана.

При ней было обнаружено несколько документов, после чего Служба национальной безопасности Армении провела обыск в здании Министерства иностранных дел, были проверены компьютеры, документы.

Сообщается, что инцидент произошел несколько месяцев назад, но, поскольку он может привести к крупному скандалу, было решено не разглашать информацию об аресте консула.