Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) раскрыла шпионскую ячейку, работавшую в течение года на спецслужбы Франции. Задержаны трое граждан Сирии, сообщает газета Sabah.

По данным издания, задержанные, за которыми следила турецкая контрразведка, занимались подделкой документов, снабжали французские спецслужбы фальшивыми данными о миграционной политике Турции.

Подробности недавно проведенной в Стамбуле операции не приводятся. Сообщается, что проживающий в турецком мегаполисе гражданин Сирии по имени Ахмет Кати, представившись журналистом и общественником, обратился вместе со своей семьей в генконсульство Франции за получением убежища. В обмен на это представители французской разведки предложили сирийцам осуществлять сбор шпионской информации о Турции. Впоследствии Кати предоставил своих хозяевам недостоверные документы о сирийских беженцах, в том числе о якобы применении к ним пыток, что было чревато негативными последствиями для Анкары в Европе, пишет газета.