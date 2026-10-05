Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) задержали в международном аэропорту Лос-Анджелеса женщину по подозрению в якобы шпионаже в пользу КНР. Об этом ведомство сообщило в социальной сети Х.

По информации ФБР, 34-летняя женщина из Калифорнии была задержана «перед тем, как она могла сесть на рейс в Шанхай». В ведомстве заявили, что она следила за сыном главы администрации Тайваня Лай Циндэ и его семьей. Задержанная якобы фотографировала их дом, автомобили и передавала информацию в Китай, утверждают в бюро.

До этого в США силовики арестовали двух граждан КНР по подозрению в шпионаже против американских военно-морских сил (ВМС). По версии правоохранителей, граждане Китая действовали в качестве агентов правительства республики, собирая разведывательную информацию о военнослужащих и базах ВМС США, а также вербуя других военных для выполнения задач министерства госбезопасности КНР.

Согласно данным минюста Соединенных Штатов, несколько лет назад обвиняемые посещали объекты ВМС и сфотографировали доски объявлений с личными данными новобранцев. После американской стороне стало известно, что эту информацию получило министерство госбезопасности КНР.