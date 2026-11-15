Британский принц Гарри посетил Львов, где побывал на Всеукраинских Играх Непокоренных. Об этом сообщил в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Козицкий отметил, что принц Гарри лично поддержал украинских воинов во время соревнований по регби на колясках.

«И это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими Защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений», — добавил он.

В этом году на Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове зарегистрировались около 500 участников со всей Украины. По результатам соревнований сформируют сборную из 60 ветеранов и военнослужащих, которые будут представлять страну на международных Играх Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году.

Глава Львовской ОВА поблагодарил принца Гарри за эту поддержку украинцев.

Это уже четвертый визит принца в Украину с начала начала полномасштабной войны.